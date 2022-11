Hasselt

De komende dagen gaan 20.000 vrijwilligers van 11.11.11 de baan op om geld in te zamelen. In 2021 leverde dat minder op door corona maar kwam het goed door giften. Nu is het afwachten door de hoge energiefacturen. Ze pakken in elk geval uit met een nieuw gadget: een wasknijper.