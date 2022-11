Iljo Keisse vecht tegen de tranen voor zijn allerlaatste Gentse Zesdaagse: “Winnen? Daar ga ik niet van uit”

“Ik ben daar een speciale in.” Iljo Keisse legt uit waarom hij woensdag in het spreekgestoelte van het Gentse Stadshuis, bij de officiële voorstelling van de Zesdaagse, een paar keer vecht tegen de tranen.

“Ik heb al een paar moeilijke dagen achter de rug. Het is alles samen. Grote en kleine dingen tegelijk. De docu-reeks over de Zesdaagse op Canvas, daar heb ik alleen de eerste aflevering van gezien. Ik wist waarover de tweede ging (de overleden Isaac Galvez, red.) en daar heb ik nu geen zin in. Dat is op dit moment allemaal te zwaar.”

“Weet je dat ik het hier vorig jaar al moeilijk had? (lacht). Toen dacht ik: amai, volgend jaar moet ik hier babbelen in de wetenschap dat het een week later gedaan is voor mij.”

Vind je het zo intimiderend om straks renner af te zijn?

“Neen, dat niet. Stoppen met koersen, dat moet dringend gebeuren. Na een moeilijk seizoen ben ik daar echt klaar voor en kijk ik er misschien zelfs naar uit. Het gaat mij meer om het afscheid op zich. De laatste ronde gaat zeer doen.”

“Gisteren was ik in mijn eentje ‘Merci Iljo’ verder aan het plannen (Afscheidsevent in de week na de Zesdaagse, red.) Ik was aan het uittekenen: daar gaat mijn familie zitten, mijn vrouw en mijn gasten op de eerste rij. Dat beeld schiet dan door je hoofd. En ja…”

“Sowieso is de emotie gelinkt aan de kinderen. Mijn kleinste René heb ik mee genomen naar de Sluitingsprijs van Bahamontes en die wil nu ook coureur worden. Gisteren kwam hij na school naar huis: ‘papa, gaan we trainen?’ Ik heb hem moeten teleurstellen: ‘Het regent en het is pikdonker, René (lacht).”

Zou het kunnen dat de emotie volgende week in de weg staat van de prestatie?

“Dat hoop ik niet. Voor grote competities of een finale van de Zesdaagse heb ik die emotie altijd. Op die momenten heb ik tranen in mijn ogen, kan ik niks zeggen. Maar de adrenaline, de interactie met het publiek helpt mij daar dan snel door. Ik hoop alleen dat het nu niet te lang duurt, waardoor het verstikkend zou kunnen werken. Het is een deelnemersveld met veel jonge gasten, dan moet je het hoofd er altijd bij hebben.”

De buitenwereld zal denken – met het argwaan dat bij de Zesdaagse hoort – Keisse gaat bij zijn afscheid sowieso winnen.

“Winnen is zeker niet waar ik zelf van uit ga. Ik start met gematigde ambitie. De voorbije jaren heb ik in de Zesdaagse teveel afgezien. Iedereen droomt van een afscheid zoals Kenny De Ketele, maar je kan die vergelijking niet maken. Hij was een piste-specialist, wat ik niet meer ben. Hij is ook twee, drie jaar te vroeg gestopt volgens mij. Terwijl ik niet meer de renner ben die ik vroeger was. Op mijn leeftijd is dat ook niet meer dan normaal.”

De laatste twee edities eindigde je met ploegmaat Mark Cavendish niet op het podium.

“Misschien lag dat niet altijd aan mij en was ik op zich wel goed genoeg om mee te doen voor de eindwinst. Mark is een paar keer gevallen en was daarom wat minder. Maar tegelijk is dat ook te gemakkelijk. Ik moet ook naar mezelf kijken. Op mijn leeftijd heb ik een maat nodig in topvorm, iemand die eigenlijk beter is dan ik.”

Je had gehoopt om je laatste Zesdaagse met Quick Step-ploegmaat Morkov te kunnen rijden.

“Maar hij heeft er voor gekozen om Gent niet te doen. Kijk, Michael is op en top prof. Iemand die normaal altijd en overal goed is. Maar dit jaar waren er wat vragen over zijn conditie, bijvoorbeeld in de Tour. Het WK baanwielrennen was ook niet zo goed als hij voor zichzelf had gehoopt.”

“Het standpunt van zijn trainer bij ons in de ploeg was: ‘als je na dit seizoen wilt stoppen, pak dan zeker alles mee wat je kan.’ Maar als je wil doorgaan – wat Michael nog twee jaar wil doen – dan is het goed om nu even rust te pakken en te resetten. Hij heeft dat advies gevolgd, wat ik uiteraard begrijp. Al vind ik het ook heel jammer.”

Nog eens koppel vormen met Cavendish was geen optie?

“Mark heeft vorig jaar gezegd: ‘dat ga ik niet meer doen.’ Sportief is het hard gegaan tussen ons. Als het bij hem niet gaat in de koers is het blaffen en briesen. En als het bij mij niet gaat in de Zesdaagse is het precies hetzelfde.”

“Ik heb hem dat vorig jaar heel duidelijk gemaakt: maat, altijd en overal rijd ik in dienst, maar de Zesdaagse – hoe klein ook in het mondiale wielrennen – is voor mij heel belangrijk. Dan kan je niet naar hier komen als je niet in conditie bent. Niet boven blijven rijden en denken dat ik het allemaal ga oplossen. Vorig jaar reden we voor Gent al Kopenhagen en daar had ik al door dat het niks zou worden. Mark moest lossen achter de derny. Hij heeft dan wel zoveel talent dat hij in Gent na drie, vier dagen beter wordt, maar op dat moment zit ik al zo (duim tegen de keel, red.) Vroeger kon ik dat allemaal opvangen, nu niet meer.”

“Pas op, die sportieve discussies laten geen sporen na. Als ik hem morgen tegen kom, vliegen we elkaar om de nek.”

Uiteindelijk vorm je koppel met Jasper De Buyst. Niet evident voor een Lotto- en een Quick Step-renner.

“Normaal kan het niet, nu gelukkig wel. Ik heb de voorzet gegeven en Jasper zag het meteen zitten. Maar de Christophen (organisatoren Christophe Impens en Christophe Sercu, red.) moesten eruit geraken.”

Jullie rijden wel met een verschillende trui: hij met sponsor Lotto, jij met Quick Step.

“Wat volgens mij nog nooit gebeurd is. Ik had gedacht: we doen het met Soudal op de borst. En dan rijdt Jasper met Lotto op de broek en ik met Quick Step. Maar blijkbaar kon dat niet.”

“Sportief ben ik heel blij met hem. In het verleden heeft hij mij vaak pijn gedaan. Hopelijk kunnen we nu samen de concurrentie pijn doen.”

Wie worden de belangrijkste uitdagers volgende week?

“Kijk je naar individuele kwaliteiten dan is het sterkste koppel Ethan Hayter-Fred Wright. Maar of dat zo gaat zijn in Gent? Ze zijn al zeker niet gewoon om met kleinere versnellingen te rijden. Ik kijk vooral naar Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik. Die is net nog wereldkampioen puntenkoers geworden en ook Fabio wordt jaar na jaar beter. Een klein, compact ploegje die heel gevaarlijke klanten gaan worden. Idem voor Robbe Ghys en Lindsay De Vylder.”

Vorig jaar vertelde je dat je in de Zesdaagse zoveel afziet dat je er moeilijk nog van kan genieten. Wordt dat bij je laatste deelname anders?

“Neen, dat gaat opnieuw zes dagen stress en afzien à bloc worden. Daarom ben ik blij dat ik de week nadien (24 november) nog Merci Iljo heb. Ook koers, maar wel met de bedoeling om ons ondertussen te amuseren.”

Je hebt mooi volk bij elkaar: Cavendish, Viviani, Terpstra en zelfs Filippo Ganna doen mee. En de vierduizend tickets zijn zo goed als uitverkocht.

“Ik ben heel blij met het deelnemersveld. En mooi dat er zoveel volk komt voor een kleine, lokale coureur. Een gewone knecht eigenlijk. Ik ben vooral blij dat ik in het Kuipke afscheid kan nemen. Die plaats heeft de voorbije twintig jaar van mijn leven beheerst.”

