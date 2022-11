Helga stept van Opglabbeek naar Scherpenheuvel én terug

Niet te voet naar Scherpenheuvel, maar wel met de step. Het is Helga Roex (49), de uitbaatster van camping Wilhelm Tell uit Opglabbeek, gelukt. Een steptocht heen en terug van ruim 130 kilometer.

© Gunther Bomans

In haar vrije tijd stept Helga graag. Ze is ook lid van de plaatselijke stepclub. “Ze is fanatiek en maakt graag snelheid”, reageren haar vrienden. De voorbije maanden heeft Helga, samen met stepmaat en kampeerder Danny Knuppels, extra kilometers gestept. “Steppen - met grote wielen - is een plezierige sport en goed voor de conditie”, zegt Helga. “Dit jaar had ik na de vele leuke steptochten nog één doel: een extra lange tocht van meer dan 100 kilometer maken.”

Haar persoonlijke uitdaging om te steppen van Opglabbeek naar Scherpenheuvel én terug is glansrijk gelukt. Zo heeft Helga 130 kilometer in de benen. “Negen uur steppen is niet niks”, zegt ze. “De laatste kilometers richting Opglabbeek waren enorm zwaar, maar dankzij mijn stepmaatje is de uitdaging vlot verlopen. Om de eindstreep te halen, hebben we elkaar onderweg luidkeels opgepept.” Tijdens hun tocht kregen ze ook aanmoedigingen en steun van familie en vrienden. In Scherpenheuvel brachten ze een bezoek aan de basiliek. “De tocht was niet alleen een persoonlijk doel. Het was ook het ideale moment om een kaarsje aan te steken. Een kaarsje voor iedereen die het nodig heeft.” En de volgende uitdaging? “Steppen naar de Belgische kust”, lacht Helga.