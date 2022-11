Wat begon als een gek idee in de Popcast van de Week, de wekelijkse podcast van Studio Brussel waarin de muzikale actualiteit wordt overlopen, is intussen uitgegroeid tot een echt plan. Na vier uitverkochte AB’s laat XINK nu ook nieuwe muziek op de wereld los. Met ‘Misschien’ krijgen we 20 jaar na ‘De Vriendschapsband’ een vervolg van hun muzikale carrière.