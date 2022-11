Zestiger die moeder vermoordde, wordt geëxecuteerd in Texas

In de Amerikaanse staat Texas zal vandaag nog een zestiger worden geëxecuteerd die veroordeeld is voor de moord op zijn moeder. Tenzij de rechtbank op het laatste moment uitstel verleent, zal de 61-jarige Tracy Beatty een dodelijke injectie krijgen in een strafinrichting in Huntsville. De man werd in 2004 ter dood veroordeeld omdat hij zijn 62-jarige moeder een jaar voordien had gewurgd.