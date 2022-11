In Tongeren opende vorig jaar een hotel dat geheel in het teken staat van het edele druivensap. — © Luc Daelemans

Wijnen en wegdromen in hartje Tongeren? In een prachtig herenhuis met hoge plafonds en een luxueus interieur kan je sinds vorig jaar overnachten in Vinotel. Alles staat er in het teken van wijn, tot de toiletten toe.