Maaseik start Europese campagne met overtuigende 0-3-zege in Zagreb

Maaseik is zijn Europese campagne in stijl gestart. Greenyard ging in de CEV Cup met 0-3 winnen bij Mladost Zagreb. In de terugmatch, volgende week woensdag, volstaan twee sets om naar de achtste finale door te stoten.

Een verplaatsing naar Zagreb. Dan verwacht je je aan een volgepakte hal, aan veel kabaal. Maar daar was in Dom Odbojke - letterlijk: het huis van de volleybal - helemaal geen sprake van. Amper een 300-tal fans, waarvan vier uit Maaseik. En die konden tijdens de opwarming zelfs genieten van ‘Alors on danse’ van Stromae.

© Marija Antunović

Cox valt sterk in

Greenyard-coach Bertini pakte uit met wat stilaan zijn vaste basisploeg is. Henri Treial, die twee wedstrijden miste door griep, keerde dus terug in het de ploeg ten koste van Elias Thys. Bertini’s collega Ratko Peris, van 2016 tot 2019 nog coach bij Menen, kon ook zijn typeploeg in stelling brengen.

Maaseik begon sterk: 1-5 na onder andere een spike en een eenhandig block van Fornes. Zagreb-coach Peris koos meteen voor een time-out. En dat rendeerde. De Kroaten kregen de kloof vrij snel gedicht, waarna het een heel evenwichtige set werd. Zeljkovic bracht de thuisploeg voor het eerst op voorsprong (15-14). Tijd voor Bertini om in te grijpen: Cox kwam in de plek van Reggers, die zijn draai maar niet vond. De aanvoerder toonde zich meteen met een knappe defensieve redding en een ace: 17-18. Toen Bartos met twee aces op rij Maaseik op 19-22 bracht, leek de klus geklaard. Maar Zagreb vocht opnieuw terug tot 22-23. Protopsaltis - wat kan de Griek toch heerlijk variëren - en Cox trokken de set toch binnen: 23-25.

© Marija Antunović

Protopsaltis-show

Maaseik ging als een komeet van start in set twee: 1-8. De thuisploeg kwam gewoon niet meer in het stuk voor. Vooral Protopsaltis speelde met de Kroaten. Plaatsballetjes, snoeiharde spikes, knappe verdedigende acties, aces... De Griek haalde zijn complete arsenaal boven. En vooral: hij maakte bijna steeds de juiste keuze. Maaseik maakte het zichzelf op het einde nog wel even onnodig moeilijk. Setbal nummer acht was pas de goede: 16-25.

Voelde Maaseik zich al te zegezeker? Of vond de Kroatische landskampioen plots zijn tweede adem? Hoe dan ook, de Limburgers waren in set drie lange tijd op achtervolgen aangewezen (16-12 en 18-15). Onder impuls van Protopsaltis en een sterke Bartos trok Greenyard de scheve situatie nog recht. Aanvoerde Cox maakte de klus af: 23-25.

Sets: 23-25, 16-25, 23-25.

MAASEIK: Treial, Reggers, Bartos, Vanker, Fornes, Protopsaltis, libero: Ottevanger. Vielen in: Cox, Thys.

ZAGREB: Stevanovic, Ecker, Gajic, Dolgopolov, Stankovic, Zeljkovic, libero: Repek. Vielen in: Jakopec, Vasko, Smiljanic, Cvanciger, Ivic, Vlasic.