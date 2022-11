MULTILIVE. Wat kunnen THES Sport, Lommel SK, STVV, KRC Genk en Patro Eisden in de Croky Cup?

Woensdagavond komen vijf Limburgse clubs in actie in de zestiende finales van de Beker van België. De duels THES Sport - KV Oostende en Lommel - Zulte Waregem worden afgetrapt om 20 uur. Een halfuur later gaat ook de bal aan het rollen in STVV - Meux (2e afdeling ACFF) en Westerlo - KRC Genk. De clash tussen Patro Eisden en landskampioen Club Brugge start om 20u45. Volg alle duels hier live!