LIVE. Legt Lommel SK eersteklasser Zulte Waregem over de knie?

Lommel SK speelt vanavond om 20 uur in de 1/16de finale van de Croky Cup in het Soevereinstadion tegen eersteklasser Zulte Waregem. In de vorige ronde plaatste het team van Steve Bould zich met 2-0 ten koste van La Louvière. Kunnen de Noord-Limburgers stunten tegen het team van Mbaye Leye en zich plaatsen voor de 1/8ste finales van de beker. Volg de bekerwedstrijd tussen Lommel SK en Zulte Waregem hier live.