Midtermverkiezingen draaien onverwacht uit op spannende strijd: de uitslag staat nog niet vast, deze conclusies wel

De midtermverkiezingen in de VS hebben voor een verrassing van formaat gezorgd. De Democraten zouden een ongeziene rammeling krijgen, de Republikeinen waren al zegezeker. Het zou de saaiste verkiezingsavond sinds lang worden. Het gebeurde allemaal niet. Zowel in de race om het Huis als de Senaat was donderdagavond nog niets definitief beslist. Toch zijn er op basis van de resultaten enkele opmerkelijke conclusies te trekken.

1. Geen rode vloedgolf

“Dit is duidelijk geen rode vloedgolf en dat is de verdomde waarheid”, zei de Republikeinse Senator Lindsey Graham. Voorspeld was dat de Republikeinen als een pletwals over het land zouden rollen. Alle opiniepeilingen wezen in dezelfde richting. Omdat ze overdreven voorzichtig waren. In 2016 gingen de peilingbureaus de mist in. Niemand had Donald Trump verwacht, zijn kiezers bleken moeilijk te peilen. Sindsdien hanteren de peilingen een grote foutenmarge en corrigeren ze de Republikeinse cijfers.

Op dat punt lijken ze dit keer uit de bocht gegaan. Een overcorrectie in combinatie met het onderschatten van de nieuwe mobilisatiekracht van de Democraten, leverde een onverwacht resultaat op. Heel wat van de strijdplaatsen die werden toegewezen aan de Republikeinen werden toch gewonnen of behouden door Democraten.

2. Biden krijgt zijn mirakel

De Republikeinen wreven zich al in de handen. Ze zouden de onpopulaire president de genadeslag geven. Het Huis – en mogelijk de Senaat – zouden vallen. Biden is in zijn carrière al vaker vanuit een ogenschijnlijk verloren positie teruggekomen. Alles wijst erop dat hij beter zal scoren dan zijn voorgangers tijdens de midterms. Obama verloor 63 zetels in het Huis en Bill Clinton 53.

Zelfs al verliest Biden de meerderheid in het Huis, dan zal hij niet helemaal vleugellam zijn zoals voorspeld. De vijandige meerderheid zal te klein zijn. De president heeft altijd graag over de partijgrenzen heen gewerkt. En daar vindt hij door de uitslag nu mogelijke vennoten.

De gematigde Republikeinen in het Huis beginnen stilaan een bedreigde soort te zijn. Een kleine groep geïsoleerd tussen veel collega’s die de verkiezingsuitslag in 2020 minstens in twijfel trokken. Om niet verpletterd te worden door al dat geweld, kan voorzichtige samenwerking om beleid te voeren een uitweg zijn. Veel zal Biden er in elk geval niet nodig hebben.

3. Er is meer dan de inflatie

Het kleine mirakel hebben de Democraten te danken aan hun mobilisatiekracht. Die hebben ze in 2018 herwonnen toen ze bij de midterms Trump een rammeling gaven. Dit keer leken de sterren perfect te staan voor de Republikeinen. De traditie wil dat de partij van de zittende president klappen krijgt. De belangrijkste kopzorg van de Amerikanen is de inflatie en de levensduurte, agendapunten van de Republikeinen. Dat zou volgens de peilingbureaus de rode vloedgolf nog meer kracht geven.

De economie is niet het enige waar de Amerikanen wakker van liggen. De uitspraak van het Hooggerechtshof over de federale abortuswet deed Democraten en zwevende kiezers de schrik om het hart slaan. De machine die de Republikeinen onder Trump onder stoom hadden gebracht, wordt gezien als een bedreiging van hun vrijheden. De abortusuitspraak zette veel vrouwen aan om zich als kiezer te registreren. Exitpolls wezen uit dat vrouwen uit de arbeidersklasse dat ook deden. De voorbije jaren stemden ze Republikeins, dit keer voor wie tegen een ban op abortus was.

De herhaalde waarschuwingen van Biden dat Trump de democratie in gevaar bracht, vielen niet in dovemansoren. Maar de keizers kwamen niet om de president te redden. Ze moeten net als in 2020 eigenlijk niet weten van Biden. Maar voelen nog veel minder voor Trump en zijn gevolg.

4. Trump rijgt verliezen aan elkaar

“Als ze winnen dan is het helemaal mijn verdienste maar zal het niet gezegd worden. Als ze het slecht doen, ligt dat no way aan mij, maar zullen ze het wel zeggen,” zei Trump de avond voor de verkiezingen.

De voormalige president had kosten noch moeite gespaard om zijn kandidaten op het speelveld te brengen. Vaak zelfs ten koste van bekende Republikeinse namen omdat hij die niet loyaal genoeg vond. De traditionele top van de partij onder leiding van ouderdomsdeken Mitch McConnell waarschuwde voor die “zwakke kandidaten”. Hij kreeg gelijk. De overwinningen waren schaars.

Tv-dokter Mehmet Oz — © REUTERS

In de strijd om een cruciale Senaatszetel in Pennsylvania werd de populaire tv-dokter Mehmet Oz verslagen. In de swingstate ging ook de hoop op het gouverneurschap in rook op omdat de extreemrechtse Doug Mastriano een rammeling kreeg. In Colorado ging de extreemrechtse Afgevaardigde Lauren Boebert met de vingers in de neus winnen maar donderdagavond lag ze nipt achter.

Ooit zei Trump aan de Republikeinen: “we gaan zo sterk winnen en sterk blijven winnen, dat jullie het beu zullen worden.” Trump krijgt stilaan het etiket een verliezer te zijn. In de midterms in 2018 verloor hij de meerderheid in het Huis en de Senaat wat uitzonderlijk is. Hij verloor de presidentsverkiezingen. Mee door zijn hoogstpersoonlijk keuzes hebben de Republikeinen nu zetels die voor het grijpen lagen, niet gewonnen.

Het zal het Trump moeilijker maken om opnieuw de nominatie van presidentskandidaat te halen. Als iemand het tenminste aandurft de boksmatch aan te gaan.

5. Geen echte winnaar

Noch de Democraten, noch de Republikeinen kunnen een echte overwinning claimen. De laatste partij maakte de verwachtingen absoluut niet waar, zelfs al zou het Huis nog vallen. De verdeeldheid tussen de gematigde traditionele Republikeinen en de extreme krachten in de partij wordt een probleem.

De Democraten hebben de grootste schade kunnen beperken. Ze hebben hun mobilisatiekracht getoond. Maar Florida viel omdat ze de steun van de Latino’s kwijt zijn en volgens exitpolls zouden meer en meer niet-blanke kiezers uit de working class oversteken naar Republikeinen.

In de VS zelf wint ook niemand. Zelfs de voorlopige uitslag van woensdagavond toont dat het land verdeeld is in twee blokken die ongeveer even sterk zijn maar nog maar weinig gemeenschappelijke ideeën hebben.

Hoe spannend de verkiezingen ook waren wie ging winnen was bij het overgrote deel van de verkiesbare Congreszetels vooraf geweten. Omdat staten en kiesdistricten vaak nog maar één echte politieke kleur hebben. Er zijn elke verkiezing steeds minder strijdplaatsen en steeds minder zwevende kiezers. Er zijn Republikeinen en er zijn Democraten en die groeien elke verkiezing verder uit elkaar.