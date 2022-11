Italiaanse prof Alessandro Fedelli is zowaar aan derde ploeg in amper een dik jaar toe

Omdat Gazprom-RusVelo na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne de licentie verloor, kon hij gellig in juni hernemen bij het Pro Team Eolo-Kometa van de broers Contador en Basso. Met zijn tweede plaats in de GP Industria, waar hij in de sprint verloor van Diego Ulissi, sprong hij bij andere teams in het oog. Hij boekte nog hier en daar wat ereplaatsen.

Fedelli trof het nog niet in zijn carrière. Ook zijn vorige ploeg Delko-Marseille, waar o.a. ene Biniam Girmay zijn loopbaan bij de profs begon, trok er voortijdig de stekker uit. Met het team van Doug Ryder, de Zuid-Afrikaan die destijds het Qhubeka-verhaal schreef, zit hij nu misschien wat steviger in het zadel. Ook al heeft hij ook daar maar een contract van één jaar. Fedelli wordt wel ploegmaat van de Otegemnaar Tom Devriendt.