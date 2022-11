Minister Dedonder sluit mogelijke levering van pantservoertuigen aan Oekraïne niet uit

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) sluit niet uit dat België in de toekomst pantservoertuigen van het type Lynx gaat leveren aan Oekraïne, eenmaal het leger deze voertuigen uit dienst heeft genomen. Dat heeft ze woensdag in de Kamercommissie Defensie geantwoord op een vraag van Georges Dallemagne (Les Engagés).

Het leger beschikt sinds 2007 over 437 Lynx-pantsers van de Italiaanse producent Iveco, maar ze zijn niet bijzonder geliefd bij de militairen vanwege de talrijke gebreken die in de loop der jaren aan het licht kwamen. Ze worden vervangen door 332 CLV-pantsers van de Amerikaanse constructeur Oshkosh Defence, maar die worden pas verwacht vanaf september 2023.

Eenmaal de nieuwe pantservoertuigen geleverd zijn, is het niet uitgesloten dat er Lynx-pantsers naar Oekraïne gaan. Dat “maakt deel uit van de opties die we overwegen”, gaf Dedonder aan. Dallemagne suggereerde dat het interessant zou kunnen zijn om een aantal van de reeds afgedankte voertuigen al eerder te leveren.

Toen Rusland zijn invasie in Oekraïne lanceerde, besloot Defensie voor de eerste fase van het conflict te putten uit de beschikbare stocks om het Oekraïense leger te helpen, onder meer met 5.000 automatische geweren en 200 antitankwapens. “Deze steun is verleend zonder onze eigen operationale capaciteit bloot te stellen en wordt sindsdien voortgezet in nauwe samenwerking met onze veiligheids- en defensie-industrie”, zei Dedonder, die erop wees dat de militaire steun aan Oekraïne meer omvat dan enkel leveringen van wapens.

Eind september had Dedonder becijferd dat België 51 miljoen euro aan militaire steun aan Oekraïne had geleverd. Begin oktober publiceerde de ngo Kiel Institute for the World Economy dat België 1,9 procent van zijn militair budget had besteed aan Oekraïne.