Russen trekken troepen weg uit Cherson: “We willen de levens van onze soldaten en onze vechtcapaciteit behouden”

De herovering van Cherson is een van de belangrijkste doelstellingen van het zuidelijke offensief van Kiev. De stad is namelijk de enige provinciehoofdstad die de Russen sinds de oorlog in handen kregen. Enkele weken geleden kondigde de Russische president Vladimir Poetin tijdens een ceremonie in Moskou nog de annexatie aan van Cherson samen met drie andere regio’s.

Het was generaal Sergei Surobikin, die het algemene bevel voert over de oorlog, die in een televisie uitzending het bevel gaf aan de Russische troepen om zich terug te trekken van de westelijke oever van de rivier Dnjepr. Hij verwees daarbij naar logistieke problemen.

“Cherson kan niet volledig worden bevoorraad en kan dus niet volledig functioneren. Rusland heeft al het mogelijke gedaan om de evacuatie van de inwoners van Cherson te verzekeren”, zei hij. “We willen de levens van onze soldaten en onze vechtcapaciteit behouden. Het was zinloos om op de rechteroever te blijven. Sommige soldaten kunnen nu op andere fronten worden ingezet”, voegde hij daaraan toe.

Keerpunt

Er waren al enkele weken geruchten over een mogelijke terugtrekking. De spanningen in Cherson liepen hoog op. Eerder werd al de belangrijkste brug in de stad opgeblazen. Volgens Oekraïense bronnen was dat het werk van het Russische leger, dat zich zo reeds probeerde voor te bereiden om terug te trekken.

Oekraïne zelf blijft voorzichtig na het bericht van de Russen. “We letten niet te veel op wat de Russen zeggen”, reageerde Mykhailo Podolyak, een adviseur van de Oekraïense president Zelenski. “Zolang er geen Oekraïense vlag wappert in Cherson, heeft het geen zin om over een Russische terugtrekking te praten”.

Als de Russen zich terugtrekken van de westelijke oever, zou dat betekenen dat ze Cherson opgeven. Maar experts waarschuwen dat de stad ook gebruikt kan worden als een hinderlaag, mochten Oekraïense militairen erin slagen de stad binnen te trekken. Indien er echt sprake is van een terugtrekking, zou dit een belangrijk keerpunt kunnen zijn in de oorlog.