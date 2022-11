Onze tv-tips: een nieuwe speurder, een beroemd politicus en de fascinatie voor film

D.I. ray

Eén, vr, 20.40u

We verwelkomen op vrijdagavond een nieuwe speurder. Deze keer volgen we in deze nieuwe reeks politievrouw Rachita Ray, die in haar strijd tegen de georganiseerde misdaad geconfronteerd wordt met een persoonlijk conflict tussen haar Britse identiteit en haar Zuid-Aziatische afkomst. In de hoofdrol herken je Parminder Nagra, die 129 afleveringen lang te zien was in E.R. ( tove)

Darkest Hour

Canvas, vr, 23u

Gary Oldman vertolkt in dit biografische drama met verve de legendarische Britse politicus Winston Churchill. De film focust op de lente van 1940 wanneer het Britse leger in Europa onder de voet gelopen wordt door de nazi’s. Churchill staat voor een moeilijke keuze: een vredesverdrag afsluiten met nazi-Duitsland of vechten voor de idealen en vrijheid van een natie? (tove)

De kijk van Koolhoven

NPO3, vr, 20.35u

Martin Koolhoven is een Nederlandse filmmaker die het als zijn missie ziet om aan het publiek de liefde voor cinema door te geven. In elke aflevering van dit magazine bespreekt hij een aantal van zijn favoriete films, maar dat doet hij op zulke wijze dat je sowieso geïnteresseerd raakt in genres waar je normaal amper voeling mee hebt. Vandaag heeft hij het over coming of age-films (tove)