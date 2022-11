Onze wijnkenner selecteert de beste wijnen bij wild: “Analyseer eerst je gerecht, en kies dan pas je wijn”

Het zit in onze genen, wanneer de herfst in het land is zijn we verlekkerd op een stukje wild. Maar welke wijn drink je erbij? Niet zo eenvoudig want er bestaan niet alleen veel soorten wild, ook de bereiding én garnituur zijn vaak doorslaggevend voor de wijnkeuze. Daarom dat we niet alleen voor rood kiezen maar ook enkele witte wijnen opnemen in onze selectie. Van rasechte Franse klassiekers tot meer exotisch getinte exemplaren. Voor een keer wat duurder geprijsd, omdat wild synoniem is voor feest aan tafel. En om het nog wat completer te maken: bij elke wijn een wildsuggestie.