Onze tv-tips: een Britse band, een bekende schrijfster en een oorlogsfilm

Madness: before we was we

Canvas, do, 23u

Deze documentaire vertelt het verhaal van de opkomst van een van de grootste en bekendste Britse bands. Het is een boeiend stuk muziekgeschiedenis dat ons verteld wordt aan de hand van origineel beeldmateriaal en interviews met bandleden. Zij vertellen over hun carrière bij Madness die zich afspeelde tegen de achtergrond van de ska-, punk- en newwaverevolutie. (tove)

The outpost

VTM3, do, 20.35u

Op een afgelegen Afghaanse basis moet een groepje Amerikaanse soldaten een overweldigend offensief van talibanstrijders zien af te slaan in de Slag bij Kamdesh. Een waargebeurd verhaal, vertolkt door onder meer Orlando Bloom en Scott Eastwood, zoon van. Met een beperkt budget is dit toch een spectaculaire actiefilm geworden. Oorlogsfilm in de lijn van Black Hawk Down. (tove)

Magic Beyond Words: JK Rowling story

Play7, do, 20.35u

20 jaar geleden leerde de wereld de Britse schrijfster kennen die ons Harry Potter bezorgde. Maar wat weten we over Rowling zelf? Deze film vertelt haar verhaal, over opgroeien als fantasierijk meisje en onhandige tiener tot een alleenstaande moeder die met moeite de eindjes aan elkaar kon knopen. Tot ze een personage bedacht dat haar leven voorgoed zou veranderen. (tove)