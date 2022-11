Youssef Challouk staat met RWDM tegenover moederclub: “Ik weet niet of ik ga juichen als ik scoor”

Na een turbulente week kan KV Kortrijk donderdagavond even zijn gedachten verzetten. Op bezoek bij tweedeklasser RWDM hoopt rood-wit zich te plaatsen voor de 1/8ste finales van de Beker van België. Youssef Challouk, eigendom van KV Kortrijk maar uitgeleend aan RWDM, mag meespelen met de Brusselaars. “Het wordt een speciale wedstrijd”, zegt de 27-jarige aanvaller. Ik weet nog niet of ik ga juichen, mocht ik scoren.”

Het rommelde zondagavond even bij de Veekaa. De zespuntenmatch op Oostende werd verloren en de supporters lieten fel van zich horen. Nu kunnen de mannen van Adnan Custovic even de focus verleggen op een duel tegen ex-ploeggenoot Challouk.

“De kans dat we tegen Kortrijk zouden uitkomen, was zeer klein”, vertelt de huurling . “Het wordt een speciale wedstrijd voor mezelf, maar ik wil die wel absoluut winnen. Ik ben nu een speler van RWDM en concentreer me volledig op deze club. We willen gewoon zelf een mooi bekerverhaal neerschrijven. En als ik dan zou scoren, dan weet ik niet of ik zal juichen.”

Het avontuur van Challouk bij KV Kortrijk was van korte duur. In twee maanden tijd kwam de middenvelder amper twee keer in actie voor de Kerels. Bovendien pakte hij op het veld van Club Brugge ook nog eens rood. “Ik heb de hele voorbereiding afgewerkt bij Kortrijk. Toen de competitie begon, kreeg ik nooit mijn kans. Dat vond ik wel jammer, want ik verdiende die volgens mij wel. De keuze om uitgeleend te worden aan RWDM was zeker geen keuze tegen KV Kortrijk of tegen Karim Belhocine. Ik wou me gewoon opnieuw belangrijk voelen voor een ploeg en RWDM leek me de perfectie optie. De club straalt ambitie uit en beloofde mee te spelen voor de titel.”

Maatje Vandenberghe

Marko Ilic (24) is er morgen niet bij en dus zal Tom Vandenberghe (30) voor het eerst tussen de palen staan. Deze zomer kwamen ­Challouk en Vandenberghe samen over van Deinze. “Het is leuk om tegen hem te mogen spelen. Ik heb een goede band met hem.”

Ook de Kortrijkse doelman kijkt uit naar het bekerduel tegen zijn goede vriend. “Ik heb hem gezegd dat hij zich wat moet inhouden”, zegt Vandenberghe. “Het zal een leuk weerzien worden. Hij speelt goed en RWDM doet het uitstekend. We zullen op onze hoede moeten zijn.”

Terugkeer naar Kortrijk?

Challouk ligt nog tot 2026 vast bij de Veekaa. Zijn moederclub doet het, in tegenstelling tot zijn huidige club, een pak slechter. “KV Kortrijk zal wel uit die diepe put komen, daar ben ik zeker van. Als ik tijd heb, kijk ik naar iedere wedstrijd van hen. Momenteel doen we het goed met RWDM en daar ben ik blij om. Of ik volgend jaar terugkeer naar Kortrijk? Dat kan ik je nu nog niet zeggen. Ik zou er zeker vechten om een plekje in het basiselftal. Mijn ­focus ligt nu op RWDM en op de promotie naar eerste klasse. ­Hopelijk zakt Kortrijk niet, want dan zal de keuze voor mij nog wat moeilijker worden.”