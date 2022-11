Chantal Van den Broek-Blaak verwacht in mei haar eerste kindje, maar Kopecky’s ploegmate zegt het peloton nog niet vaarwel

Chantal Blaak maakte samen met haar man Lars woensdagmorgen bekend dat ze zwanger zijn. De Nederlandse wegrenster stapte met haar verhaal naar haar werkgever SD Worx die de kinderwens van het paar volgt.

De Zuid-Hollandse heeft nog een contract met de WorldTourploeg tot einde 2024. Het is de bedoeling dat ze dus nog in het peloton terugkeert, want Blakie heeft als verdienstelijke helpster van o.a. Lotte Kopecky nog wel dik haar plaats in de World Tour.

Dat deed ook de Britse Lizzie Deignan die vorig jaar voor Trek-Segafredo de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen won nadat ze eerder moeder werd geworden. Ondertussen werd op 24 september met Shea haar tweede kind geboren. Om die reden was Deignan het voorbije wegseizoen niet actief, maar haar plannen zijn dat ze in 2023 en 2024 opnieuw de draad opneemt. (hc)