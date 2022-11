Evi Hanssen acteert naast beste vriendin Hilde De Baerdemaeker in ‘Lisa’

Evi Hanssen (links) duikt in ‘Lisa’ op naast Hilde De Baerdemaeker, ook in het echte leven haar beste vriendin. — © VTM

Opvallende nieuwkomer in ‘Lisa’: Evi Hanssen (44) duikt vanaf donderdag op in de VTM-telenovelle. Het is haar eerste acteerrol op tv sinds ze als tiener te zien was in ‘Samson & Gert’.