Waar zijn de rondingen en body positivity gebleven? Maatje 0 is terug van weggeweest en dat is niet zonder gevaren

De afgelopen jaren stond alles in modeland in het teken van body positivity, curves en het normaliseren van wat vroeger bestempeld werd als ‘een maatje meer’. Het matenaanbod werd uitgebreid, modellen werden minder mager en hoewel er nog veel werk aan de winkel was, ging het de goede richting uit. Tot nu, zo lijkt het, want plots is size zero terug van weggeweest.