Duitse politicus sterft tijdens herdenkingsevenement val Berlijnse Muur

De Duitse politicus Werner Schulz is overleden in het presidentiële paleis in Berlijn, waar hij als panellid zou deelnemen aan een herdenkingsevenement, zo hebben Duitse media gemeld. De burgerrechtenactivist in voormalig Oost-Duitsland en latere politicus voor de Groenen werd 72 jaar.

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier maakte het overlijden tijdens de conferentie bekend. Schulz zakte rond het middaguur in elkaar op het toilet, meldt de krant Bild. Reanimatie mocht niet baten.

Schulz had kort voor zijn geplande toespraak de conferentiezaal in het paleis verlaten vanwege een noodgeval, zei de gespreksvoorzitter. Het evenement ging onder meer over de val van de Berlijnse Muur in 1989 en andere historische gebeurtenissen die ook op 9 november gebeurden.

Steinmeier roemde Schulz als een goede adviseur over de betrekkingen tussen het Westen en het Oosten. Hij was volgens de president een van degenen “die de muur neerhaalden”. Schulz ontving in 2015 een belangrijke onderscheiding van toenmalig president Joachim Gauck. Afgelopen juni kreeg hij de Duitse Nationale Prijs voor zijn inzet voor de democratie en de oppositie in Rusland.

Steinmeier maakte naar aanleiding van het overlijden een voortijdig einde aan het evenement in Schloss Bellevue.