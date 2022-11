Minister Lahbib gaat al in groepsfase van WK Voetbal in Qatar met “sterke boodschap over arbeidsvoorwaarden en mensenrechten”

Of de regering de kansen van de Rode Duivels niet echt hoog inschat, is niet helemaal duidelijk. Maar het is wel de bedoeling om al tijdens de groepsfase op ministerieel niveau aanwezig te zijn op het WK in Qatar, en dus niet enkel tijdens de eindfase.

“We mogen onze politieke contacten niet laten afhangen van sportief succes. Dat zou vreselijk zijn voor onze relaties met Qatar’, is op het kabinet-Lahbib te horen. De MR-minister zal dus één van de drie wedstrijden van de Duivels bijwonen die ze tijdens de groepsfase spelen, en dat koppelen aan politieke contacten. Welke match is nog niet duidelijk. Die keuze zal afhangen van de agenda van het hoofd van de Belgische diplomatie.

Vrouwenrechten

Het was het kernkabinet dat de plannen woensdag goedkeurde. België zal van bij het begin dus politiek dus aanwezig zijn op het grootste voetbalfeest ter wereld, maar Lahbib krijgt van de regering wel uitdrukkelijk de opdracht mee om de slechte arbeidsvoorwaarden en de mensenrechten – vooral de rechten van vrouwen en de LGBTQ+-gemeenschap – aan te kaarten.

“België blijft streng en veeleisend op vlak van respect voor de mensenrechten en de arbeidsomstandigheden. Maar als we willen dat de zaken evolueren, moeten we Qatar steunen bij de inspanningen om die omstandigheden te verbeteren. Het is niet door de dialoog af te breken dat we vooruitgang zullen boeken. We moeten naar Qatar gaan en de dialoog voortzetten, om de inspanningen die ze doen te steunen en hen te vragen om verder te gaan in die hervormingen.”

Belangrijke handelspartner

Dat Qatar een belangrijke handelspartner is en geopolitiek een belangrijke rol speelt, is echter ook een overweging van de regering. Nu Rusland de gaskraan heeft dichtgedraaid, moeten alle Europese landen zich elders bevoorraden. Naast de VS en Noorwegen is Qatar daarbij een van de hoofdspelers.

“Niet gaan, betekent dat we ons isoleren op het internationale toneel. Want alle andere gekwalificeerde landen, inclusief onze Europese buren, zullen vertegenwoordigers sturen op hoog niveau (ministers, leden van het koningshuis). Bovendien is Qatar voor ons land een belangrijke partner op vlak van economie en geopolitiek. Qatar is ook één van onze belangrijkste gasleveranciers. Daarnaast is het een land waarop we konden rekenen toen we onze mensen uit Afghanistan moesten repatriëren.”