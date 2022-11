Werkgeverorganisatie VBO hekelt actievoerders: “Een uitslaande brand blus je niet met benzine”

Op de website van het VBO komen gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans en directeur-generaal Monica De Jonghe terug op het afspringen van de gesprekken over de loonnorm en de verdeling van de welvaartsenveloppe maandag. “Het overleg opblazen is gemakkelijk, maar getuigt van bijzonder weinig verantwoordelijkheidszin”, zeggen ze, “wetende dat het lijstje met zorgwekkende cijfers elke dag aandikt.” Op dat lijstje staan onder meer de hoge inflatie, toename van de tijdelijke werkloosheid, daling van de uitzendarbeid, krimpende marges en een dalend ondernemersvertrouwen, aldus het VBO. “Als de loon-prijsspiraal bovendien blijft draaien en de inflatie blijft stijgen, wordt een recessie in 2023 nog moeilijk te vermijden.”

“Ondanks de alarmerende economische en maatschappelijke crisis blijven de vakbonden eisen dat werkgevers nog meer geld vrijmaken voor extra premies”, hekelen de VBO-toplui. “Terwijl iedereen weet dat je een pompier niet vraagt om een uitslaande brand te blussen met benzine.”

Timmermans en De Jonghe wijzen erop dat de lonen in België 5,7 procent sneller stijgen dan in de buurlanden en dat de loonkostenhandicap door de automatische indexering is toegenomen: “onze absolute loonkosten liggen liefst 16 procent hoger dan in onze buurlanden”. Wat de vakbondseis om de energieprijzen te bevriezen betreft, zeggen de VBO’ers dat België niet alleen zo’n beslissing kan nemen.

De werkgeversorganisatie pleit voor “een tripartiet akkoord tussen vakbonden, werkgevers en regering, waarbij ieder zijn deel van de kosten draagt. En die niet afwentelt op de bedrijven (via de loonindexering) en de toekomstige generaties (via het begrotingstekort)”, aldus Timmermans en De Jonghe.