De woorden ‘Alex’, ‘Agnew’ en ‘angst’ worden zelden in één zin gebruikt. Dat is niet onlogisch: de stand-upcomedian heeft de reputatie onverschrokken te zijn. Stoer, niet uit evenwicht te brengen. Maar nu hij het programma Fear factor presenteert, moet het wél over angst gaan. En wat blijkt? Alex Agnew is ook maar een mens.