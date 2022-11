Leerlingen De Sprong maken ritje met ambulance op speelplaats

De kinderen van het eerste leerjaar van basisschool De Sprong worden de komende weken ondergedompeld in educatieve activiteiten waarbij ze voor zichzelf leren zorgen. Ook de eerste hulp bij kleine ongevallen zal geoefend worden. In het kader van dit thema kregen de leerlingen de vrijwilligers van Wens Ambulancezorg op bezoek.

Woensdag 9 november stond er plots een witte ambulance op de speelplaats bij basisschool De Sprong. "Raar toch? Zijn die niet geel? En staat er niet 112 op?" waren de bedenkingen. Enkele minuten later stonden vier vrijwilligers van Wens Ambulancezorg aan de klas. In de klas gaven ze op een kindvriendelijke manier een woordje uitleg over ziek zijn. De kinderen luisterden naar hun hart en maten hun lichaamstemperatuur. Daarna mochten ze ontdekken hoe een ambulance er vanbinnen uitziet. Als kers op de taart mochten ze een ritje maken op de speelplaats, met zwaailichten en met sirene aan natuurlijk. Een en al verwondering en vooral beleving.

Maar wie zijn die vrijwilligers? Wat is Wens Ambulancezorg precies? Wens Ambulancezorg vervult wensen van palliatieve mensen op een zorgzame en respectvolle manier. De patiënt staat centraal en wordt tijdens de uitvoering van de wens bijgestaan door een team van zorg- en verpleegkundigen en medisch geschoolde vrijwilligers. Wens Ambulancezorg is afhankelijk van financiële giften. Zonder deze giften zijn ze niet in staat om wensen te verwezenlijken zoals een laatste zonsondergang aan zee, een familiebezoek met een groot stuk taart, afscheid te nemen van een huisdier of gewoon nog eens even thuis zijn.