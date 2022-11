Genkenaar (47) valt vriendin aan: “Ze gooide koffie over hem”

Het koppel zou niet vies zijn van drugs en gebruikte volgens de advocaat van de beklaagde ook op 16 mei van dit jaar samen verdovende middelen. Uiteindelijk kwam het tot een discussie die volgens de Tongerse aanklager volledig uit de hand liep. “Hij pakte haar vast, trok haar bij de haren en greep haar bij de keel. Hij gooide haar in de zetel en tegen het venster. Pas toen er iemand op de deur kwam kloppen, stopte het geweld”, zo klonk het. Op de foto’s die de vrouw van haar verwondingen nam, waren blauwe plekken en zwellingen te zien.

Het koppel zou volgens de vrouw wel vaker ruzie hebben. Zo vertelde ze aan de politie dat haar partner vaak boos werd nadat hij drugs had gebruikt, hij haar meermaals sloeg tijdens discussies en haar in de schaamstreek kneep. Ze zou ook vaak tegen haar zin seks moeten hebben met hem. Begin dit jaar beviel ze van hun zoontje.

Koffie

De man werd enkel vervolgd voor de slagen in mei van dit jaar, niet voor verkrachting. De raadsman van de beklaagde bekende dat zijn cliënt slagen heeft uitgedeeld, maar stelde dat het slachtoffer hem eerst uitdaagde. “Ze vond dat hij te veel lawaai maakte en ze dacht dat hij de baby wakker zou maken. Ze heeft dan koffie over hem gegooid en toen heeft hij zijn zelfcontrole verloren. Het gaat hier om een zeer explosieve relatie. Ze halen niet het beste in elkaar naar boven”, klonk het. Ondertussen zou het koppel uit elkaar zijn.

De man riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete van 400 euro, eventueel gekoppeld aan een uitstel onder voorwaarden.

Vonnis volgt op 7 december.