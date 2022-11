Mozaïek Plus biedt nu ook Engels aan tijdens talentlessen

Elke twee weken wanneer er geen zwemles is, komen de leerlingen van Mozaïek Plus klasoverschrijdend bij elkaar om in te zetten op interesses en/of talenten die ze zelf mochten kiezen in het begin van het schooljaar. Op vraag van de leerlingen zelf worden er nu ook initiatielessen Engels gegeven.

De talentwerking in Mozaïek Plus zet in op de kwaliteiten van leerlingen. Zo zijn er lessen koken, sport, drama, dans, schaken, handwerk, knutselen en technieklessen om de leerlingen te laten ervaren waar ze goed in zijn, zonder nadruk op rekenen of taal. Vanaf nu biedt de school tijdens deze uren dus ook Engelse les aan.

Gezien onze maatschappij veel Engelse woorden bevat, ervaren de leerlingen het als een gemis om pas in het middelbaar Engels te krijgen. De verschillende groepen werden heringedeeld op basis van de interessegebieden van de leerlingen en ook een groepje Engelse les kreeg een plekje binnen het geheel. Op deze manier wilt Mozaïek Plus ook de leerlingen van het bijzonder onderwijs extra ondersteuning bieden weerbaarder te zijn in het middelbaar onderwijs en het dagelijks leven.

De twee uurtjes talentwerking om de veertien dagen worden steeds enthousiast onthaald door de leerlingen. Ook ouders zijn heel blij met dit initiatief en mochten op het schoolfeest in juni kennismaken met workshops talentwerking zodat ze konden proeven van de dingen waar hun kinderen met plezier over vertelden thuis. We mogen fier zijn op onze leerlingen die op deze manier van het buitengewoon onderwijs een bijzondere ervaring maken. En deze keer dus ook in het Engels, toch wel de taal die een wereld aan mogelijkheden opent ook voor hen.