De chips zijn terug, maar wachtlijsten voor een auto blijven even lang

Mediamarkt, Dreamland en chipindustrie zien een overaanbod aan producten nu de problemen in de aanvoerketen stilletjes aan wegebben. Maar voor wie een nieuwe auto besteld heeft, is er minder goed nieuws. Want volgens Febiac is het nog wachten tot eind 2023 voor een significante verbetering.

“Hier en daar zien we bij verschillende modellen een verbetering. Het verschilt van merk tot merk en van model tot model, maar over het algemeen is de impact van het Russisch-Oekraïens conflict wel nog erg voelbaar”, zegt woordvoerder Gabriel Goffoy.

Opties laten vallen

Volgens Febiac kunnen er nog steeds wachttijden zijn tussen de vier en acht maanden. Voor corona ging het over een wachttijd tussen de twee tot drie maanden. Maar om die lange wachttijden tegen te gaan, komen autoproducenten met creatieve oplossingen.

“Indien er bepaalde opties in mindere mate aanwezig zijn of tijdelijk niet geproduceerd kunnen worden, dan worden die uit de mogelijkheden gehaald. Dat versnelt de productie”, zegt Goffoy. En sommige bedrijven gaan zelfs een stapje verder: “Er wordt ook op geanticipeerd. Zo zijn er constructeurs die de klanten die al een wagen besteld hebben, contacteren. Ze vragen dan aan die klanten of ze de optie die voor vertraging zal zorgen, willen laten vallen.”

Hoewel de wachttijden nog steeds erg lang zijn, is er toch een kleine verbetering, merkt Goffoy op. “De laatste drie maanden zien we meer inschrijvingen. Het gaat dus een klein beetje beter en dat is voornamelijk te danken aan die aanpassingen met betrekking tot de opties.”

Febiac raadt daarom aan om nieuwe wagens op tijd te bestellen. “Zeker voor bedrijfswagens, want daarvan weet je dat je om de vier jaar sowieso een nieuwe moet bestellen. Je hoeft dus niet tot het laatste moment te wachten.”