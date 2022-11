Vedat Muriqi speelde bijna voor Club Brugge, maar herleeft nu pas na moeilijke periode: “Ik dacht dat voetbal voorbij was voor mij”

Het scheelde geen haar of Vedat Muriqi speelde in het shirt van Club Brugge. De Kosovaarse spits stond afgelopen zomer nadrukkelijk in de belangstelling van de Bruggelingen, maar de transfer ketste in extremis toch nog af. Muriqi, die uiteindelijk toch Lazio verliet voor het Spaanse Mallorca, doet nu zijn verhaal in de Spaanse media over zijn moeilijke periode bij Lazio. “De beslissing om naar Mallorca te trekken, heeft mijn leven veranderd”, aldus de spits.

Vedat Muriqi heeft zich de laatste maanden opnieuw ontpopt tot een absolute killer in het strafschopgebied. Bij Mallorca toont de spits waarom Lazio enkele jaren geleden nog twintig miljoen euro neertelde voor de Kosovaar.

Een stevig bedrag, maar toch lukte het niet voor Muriqi om zich door te zetten in de Italiaanse hoofdstad. Dat zorgde voor heel wat twijfels en negatieve gedachten in het hoofd van de Kosovaar. “Toen ik in Italië was, heb ik moeilijke tijden doorgemaakt”, vertelt de spits bij het Spaanse Relevo. “In Turkije ging het heel goed met mij. Ik maakte goals en de mensen hielden van me. Ik kreeg het aanbod van Lazio en ik twijfelde of ik die beslissing zou nemen. Maar Lazio is een van de beste clubs van Italië en speelde destijds in de Champions League. Ik nam de beslissing om te gaan, maar ik was geblesseerd en het begon niet goed.”

“De dagen gingen voorbij, ik scoorde twee goals en ik dacht dat ik terug zou komen. Maar ze gaven me geen kans om te spelen. Toen ik slecht was, speelde ik ongeveer 35-40 minuten, maar toen ik goed was, gaven ze me niet de kans. Het waren bijna twee zeer moeilijke jaren in mijn leven.”

© AFP

Ook thuis loop het niet

Bij Lazio verdween de spits in de vergeetput. Ook mentaal kreeg Muriqi door de weinige speelminuten het bijzonder lastig. Gelukkig voor de Kosovaar waren er in Rome enkelingen op wie hij kon rekenen. “Met de begeleiders kon ik het goed vinden”, zegt Muriqi. “Ik heb ook nog ex-collega’s met wie ik nog steeds contact heb. Milinkovic Savic, Marusic, Pepe Reina. Deze jongens hebben me enorm geholpen”

“Maar ook toen ik thuiskwam, ging het niet goed. Ik was boos, verdrietig en kon mijn familie geen liefde geven. Het was een heel moeilijke situatie voor mij. Ik sprak met mijn vrienden en vooral met mijn vrouw. Ze is mentaal sterker dan ik. Ze vertelde me dat ik sterk moest zijn, dat ik voorbereid moest zijn als die kans zich voordeed. Na de training zou ik met mijn fysieke trainer aan de slag gaan en in twee maanden wist ik me fysiek en mentaal beter te voelen. Ik wachtte gewoon op het moment dat het zou komen, maar dat gebeurde helaas niet.”

Muriqi dacht zelfs even aan stoppen. “Ik dacht dat het voetbal voorbij was voor mij. Ik heb 20 goals gescoord met Fenerbahçe en het is voorbij. Ik begon te denken dat wat mij overkwam (de goede prestaties in Turkije) gewoon geluk was. Dat God het zo gewild had, maar nu is het voorbij. Mentaal zat het niet goed. Mijn vrouw en mijn moeder hebben me veel geholpen. Na januari nam ik de beslissing om naar Mallorca te gaan en dat veranderde mijn leven.”

Daar doet de spits het dit seizoen uitstekend. Met zeven doelpunten en een assist in elf wedstrijden, heeft de Kosovaar een groot aandeel in de twaalfde plek van Mallorca. Afwachten of de spits straks tegen Atlético Madrid ook trefzeker kan zijn.