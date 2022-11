Genomineerden voor Wablieft-prijs zijn bekend

Kei-Jong is er voor kwetsbare jongeren van 16 tot 31 jaar die nood hebben aan duidelijke informatie. De vzw maakte voor hen brochures met heldere info en een duidelijke opmaak. ‘Silver Surfers’ is een laagdrempelige en leerrijke rubriek met Linde Merckpoel in het tv-programma ‘Iedereen Beroemd’. Senioren worden er wegwijs gemaakt in de digitale wereld. De laatste kanshebber is ‘WEGWIJS’. De Gentse wijkgezondheidscentra en De Aanstokerij vzw maakten samen een spel waarmee je de diensten voor zorg en welzijn in Gent leert kennen.

Wablieft, het Centrum voor Duidelijke Taal, stemt samen met een externe jury van zes leden. De winnaar van de Wablieft-prijs wordt bekendgemaakt op dinsdagavond 6 december in Mechelen.