Poetshulp uit Bilzen krijgt werkstraf na diefstal van geld bij klanten

Tussen 25 oktober en 2 december 2021 sloeg de poetshulp voor het eerst toe bij een gezin uit Bilzen. In november deed de bewoonster aangifte bij de politie en vertelde dat er minstens 2.300 euro gestolen werd uit haar handtas en de spaarpotten van de kinderen. Omdat de vrouw haar poetshulp verdacht, zette de politie een valstrik op waarbij er biljetten behandeld werden met een soort pasta en als aas in de handtas van de vrouw werden gestoken. Na het poetsen werd de veertiger in het bezit van een biljet van 20 euro gevonden, afkomstig uit de handtas van de vrouw. De man verklaarde dat het de eerste keer was dat hij geld had gestolen omdat de biljetten per toeval uit de handtas waren gevallen tijdens het poetsen.

Op 26 juli 2022 deed een tienerjongen ook aangifte van de diefstal van 1.000 euro uit zijn geldkistje in zijn kamer. Ook daar was de veertiger aan de slag als huishoudhulp. De politie registreerde de nummers van de overige geldbiljetten in het kistje om te kijken of de poetsman opnieuw geld zou ontvreemden, wat niet veel later gebeurde. Hij had een geregistreerd biljet van 20 euro uit het kistje op zak. Ook toen hield hij vol dat hij nooit eerder gestolen had.

Eenzelfde modus operandi

“Op basis van voorliggende gegevens van uit onderzoek blijkt duidelijk dat beklaagde handelde met eenzelfde modus operandi, met name het ontvreemden van geld, voornamelijk uit de spaarpotten van de kinderen, op het ogenblik dat de bewoners niet thuis waren. Het kan niet louter op toeval berusten dat hij tot tweemaal toe bij het uitzetten van een val door de politie op heterdaad werd betrapt. Dit duidt erop dat hij reeds langere tijd deze werkwijze hanteerde”, zo oordeelde de Tongerse rechter. Het is volgens de rechter dan ook geloofwaardig dat het om grotere sommen geld gaat.

De poetshulp moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren. Als hij dat niet doet, gaat hij voor 12 maanden naar de gevangenis. De bestolen klanten krijgen hun geld – 1.000 en 2.300 euro - terug.