Natuurfotograaf Arne (24) ontwerpt voederkijkbril om vogels van dichtbij te bekijken: “Zodra er één durver is, komt de rest ook”

Vogels in de tuin spotten of fotograferen, het is niet altijd even simpel. Daarom ontwierp Arne Moons (24) een zelfgemaakte voederkijkbril om in de tuin vanop de eerste rij vogeltjes te observeren. “Je hebt soms wel geduld nodig, maar als natuurfotograaf ben ik dat al gewoon.”

Een bril, een plastieken bordje met zaadjes, tape en gecamoufleerd materiaal: meer heb je volgens natuurfotograaf Arne Moons (24) niet nodig om een zelfgemaakte vogelvoederkijkbril te maken. “Ik ben al heel lang bezig met natuurfotografie en was op TikTok aan het zoeken naar natuurfilmpjes. Toen een Amerikaanse vrouw die voederbril maakte in een video, dacht ik: ‘Wat als ik dat zelf knutsel om het hier in onze tuin te proberen?’ Het is uiteindelijk helemaal niet moeilijk en je hebt er ook niet veel materiaal voor nodig.”

Arne kreeg na lang wachten wel wat schattig bezoek op zijn bordje. — © rr

Geduld loont

Hoewel het maken van de voederbril niet veel tijd en materiaal nodig heeft, moet je wel veel geduld hebben alvorens het eerste vogeltje op je bordje komt zitten. “De eerste keer dat ik me in de tuin zette, heb ik drie uur moeten wachten zonder resultaat. Plots kwam er een kuifmeesje op zitten en niet veel later spotte ik ook een pimpelmees en koolmees. Het was toen even moeilijk om stil te zitten, want mijn hart bonsde wel serieus op en neer. Je hebt er inderdaad geduld voor nodig, maar als natuurfotograaf ben ik het wel gewend. Zodra er één durver op het bordje komt zitten, volgt de rest wel sneller.”

Arne deelt al zijn video’s op sociale media en hoopt dat hij anderen kan inspireren om ook in de tuin te gaan zitten en de lokale natuur beter te leren kennen. “Ik hoop binnenkort een boomklever of roodborstje tegen te komen. Ik gebruik nu zonnebloempitten en pindanootjes, maar denk dat ik met een andere mix met meelwormen of broodkruimels ook andere vogels kan aantrekken. Ik ben in ieder geval van plan om nog veel in de tuin te zitten, ongeacht hoe koud of nat het is.”