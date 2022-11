Hasselt

Hasseltse en Belgisch topvoetbalster Davina Philtjens, aan de slag bij het Italiaanse Fiorentina, heeft woensdagnamiddag in de schaduw van de sporthal van Runkst het eerste Red Court of minivoetbalveld in Limburg geopend. Ook in Genk komt er later een Red Court dat jongeren naar het voetbal wil lokken.