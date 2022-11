Door Rusland geïnstalleerd hoofd van Cherson omgekomen bij auto-ongeluk

Kirill Stremousov, het door Rusland geïnstalleerde plaatsvervangend hoofd van de Oekraïense regio Cherson, is woensdag omgekomen bij een auto-ongeluk. Dat meldden Russische staatspersbureaus en schrijft Reuters.

De precieze omstandigheden waarin Stremousov overleed zijn momenteel nog niet duidelijk. Maar zijn dood wordt wel bevestigd door de lokale Russische autoriteiten en ook door staatsmedia, waaronder TASS.

Stremousov was een van de meest prominente publieke gezichten van de Russische bezetting van Oekraïne. Hij gebruikte sociale media geregeld om agressieve uitspraken te doen over de oorlog. Hij was ook degene die enkele dagen geleden burgers nogmaals opriep om te evacueren uit de Cherson-regio en de westelijke oever van de Dnipro te verlaten vanwege “verhoogd militair gevaar.”

