Inspecteurs Mestbank aangevallen door landbouwer, Zuhal Demir: “Een dieptepunt”

De inspecteurs waren op een landbouwbedrijf aanwezig om een staalname uit te voeren van een mesttransport. Nadat ze verbaal werden aangepakt over de recente actualiteit, zijn ze ook fysiek aangevallen en werd er schade toegebracht aan het materiaal, zegt de VLM. Ze wil geen verdere informatie geven, ook niet over de locatie, om de zaak niet verder op de spits te drijven, zegt woordvoerster Leen Van den Bergh.

De twee inspecteurs waren erg onder de indruk en deden aangifte bij de politie.

De VLM veroordeelt elke vorm van agressie scherp en zal bij elk incident verdere juridische stappen ondernemen, klinkt het. Ze toont wel begrip voor de onrust die er heerst op het terrein en vertrouwt erop dat de aanval een uitzondering blijft.

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir veroordeelt de aanval op de medewerkers van de Mestbank. Zij spreekt van een “dieptepunt”. De N-VA-minister verwijst naar de “opgehitste gemoederen” naar aanleiding van de gelekte tekst over het nieuwe mestactieplan (MAP7). “Ik zou ook kwaad zijn als ik die berichtgeving zou hebben gelezen. Tot wat heeft die berichtgeving geleid? Tot geweld”, aldus minister Demir in het Vlaams Parlement. “Ik wil hier duidelijk zeggen. We zullen geweld nooit aanvaarden. Ik wens die twee medewerkers die fysiek zwaar aangevallen zijn heel veel steun. Dat is niet de weg die we moeten opgaan.”