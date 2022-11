Blessurezorgen bij Duitsland: Ook Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) mist het WK door een blessure

Lukas Nmecha moet een kruis maken over een selectie voor het WK voetbal van later deze maand in Qatar (20 november-18 december). De oud-aanvaller van Anderlecht liep dinsdag in de 2-0 competitiezege tegen Borussia Dortmund een scheur op in de patellapees van de rechterknie. Hij moet geopereerd worden en staat enkele weken aan de kant. Dat maakte Wolfsburg, de club van onze landgenoten Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw, woensdag bekend.