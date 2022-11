Na één week al bijna 70.000 bezoekers voor ‘Close’ van Lukas Dhont

Lumière bracht ‘Close’ op 2 november naar de Belgische zalen. Na een week heeft de film de weg naar het brede publiek gevonden. Dat een Belgische film sterk scoort in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië is volgens de distributeur “bijzonder om te zien”.

‘Close’ is succesvol in Wallonië en de opkomst in Brussel is volgens Lumière “spectaculair”. Bovendien weet de film zowel de bezoekers van de multiplexen als van de arthouse bioscopen te bekoren.

Dinsdag raakte bekend dat ‘Close’ genomineerd is voor vier European Film Awards. De film van Lukas Dhont is genomineerd in de categorieën Beste Film, Beste Regie, Beste Acteerprestatie (voor Eden Dambrine) en Beste Scenario.