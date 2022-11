OPROEP. Van Ecuador en Senegal tot Ghana en Iran: wij zoeken Limburgers in elk WK-land

Zondag 20 november start het WK Voetbal. Over heel de wereld zullen supporters hun land met vlaggen en sjaals naar de overwinning proberen te schreeuwen. Wij zijn op zoek naar Limburgers in alle WK-landen.

Concreet zoekt onze redactie nog naar Limburgers in de volgende acht landen: Senegal, Ghana, Kameroen, Iran, Zuid-Korea, Ecuador, Servië en Saudi-Arabië. Bent u een Limburger die in een van die landen woont of kent u zo iemand? Laat het ons weten via thomas.jansen@hbvl.be.