Twee topdarters onder één dak, twee handen op één buik richting WK: “Dimitri Van den Bergh is zoals een broer voor mij”

Dimitri Van den Bergh doet deze maand een gooi naar zijn eerste wereldtitel darts. Althans, bij de profs. ‘The DreamMaker’ werd eerder twee keer wereldkampioen bij de jeugd. Niet veel later ging hij een huis huren in Engeland, meer bepaald in Leicester, om de reistijden voor toernooien drastisch in te korten. Dat doet Van den Bergh samen met Damon Heta, de Australische nummer één. Sindsdien zijn de twee topdarters twee handen op één buik.

‘The DreamMaker’ heeft officieel drie broers: Viani (22), Xanti (18) en Beli (8). Maar over Het Kanaal loopt er nog eentje rond die Van den Bergh gerust familie mag noemen: Damon (35). De Australiër heeft zich in geen tijd opgewerkt naar de wereldtop in het darts - hij is ook al een tijdje zijn legendarische landgenoot Simon Whitlock gepasseerd op de wereldranglijst - en doet dat dus aan de zijde van de Belgische nummer één.

“Dimi is zoals een broer voor mij”, zegt Heta aan de telefoon. “Hij is ook gewoon de vriendelijkste kerel op de tour. Dimi heeft tijd voor iedereen en wil je altijd helpen met iets, wie je ook bent en wat het ook is. Niets dan liefde voor hem, hij heeft een enorm groot hart. What you see, is what you get. Ik zou niet zeggen dat we gigantische tegenpolen zijn, maar Dimi zou zeggen dat we een haat-liefderelatie hebben. Met hij die de liefde is en ik de haat (lacht). We dollen altijd met elkaar als we hier in Leicester zijn. Weet je, Dimi en ik zijn allebei niet zo’n heel serieuze personen. We laten het leven op ons afkomen en proberen zo veel mogelijk samen te doen. De meeste van onze vrienden werken in de week en zijn vrij in het weekend. Bij ons is dat net andersom, darts is een weekendjob. Er is dus wel wat vrije tijd en die proberen we op een leuke manier op te vullen. We gaan dus al eens weg, uit eten, wandelen en naar kastelen kijken, en we kaarten vaak, of we doen gezelschapsspelen… Enzovoort enzovoort. Waar we over praten aan de eettafel? Darts en soms snooker. Ik wil het soms wel eens over cricket hebben, maar daar begrijpt Dimi niks van haha!”

Ver weg van huis

Hoe zijn de twee eigenlijk in Leicester beland? “Twee jaar geleden was ik op zoek naar een nieuwe plek. Ik woonde toen al in Engeland en Dimi had het plan om de overstap vanuit België te maken. Darts, dat is veel reizen als je niet in Engeland woont. En als je het echt wil maken, dan is een verhuis naar hier een aanrader. We raakten achter de schermen aan de praat en waren meteen akkoord dat we samen iets gingen zoeken. Dat leek ook gewoon logisch. We wilden samen vooruit met onze carrière, vonden een mooie woning en kijk. No regrets tot nu ook. Het is al heel plezant geweest met Dimi en Evi (Van den Berghs vriendin, red.). En Oonah (Van den Berghs dochter, red.) is er nu ook bij, en zij entertaint ons altijd. Het voelt dus goed allemaal.”

Heta zegt ook dat er een soort van taakverdeling is tussen beide heren, maar dat die niet altijd gerespecteerd wordt. “We doen de dingen om de beurt, maar we zijn allebei een beetje, wel, lui of zo. Daar ga ik niet over liegen (lacht). We trainen vooral veel als Dimi er ook is. We mikken daarbij op minstens vier uur per dag, in blokken van twee uur. En soms, als we er zin in hebben, plakken we er nog een derde sessie bij aan. Wie er het meeste wint? Ik ga hier zeggen: ik. Maar Dimi zal misschien het tegenovergestelde zeggen. Weet je, we zeggen al zolang dat we eens tegen elkaar uit zouden kunnen komen op een major (toptoernooi, red.), maar meestal zitten we zelfs niet aan dezelfde kant van de loting. Maar als we blijven winnen, dan gaan we elkaar sowieso tegenkomen. Al is het niet dat ik dan extra gemotiveerd ben of zo. Mentaal moet je dan echt sterk staan, want je kent elkaar door en door. Niet té hard je best willen doen, is dan de boodschap.”

‘The Heat’ woont intussen al enkele jaren in Engeland. Ver weg van zijn thuisland. “In augustus ben ik nog eens naar Australië gegaan, voor de World Series”, aldus Heta, momenteel de nummer 18 van de wereld. “Daarvoor was het alweer 2,5 jaar geleden dat ik thuis was geweest, mede natuurlijk door de coronapandemie. Het was gek, ik had eigenlijk geen tijd maar heb in sneltempo iedereen proberen te zien van mijn familie. Nu denk ik erover na om ieder jaar toch minstens één keer terug te gaan. Het is geruststellend dat ik weet dat mijn familie slechts één vlucht verwijderd is. Gelukkig heb ik mijn vrouw Megan hier bij mij, zonder haar zou ik dit niet volhouden.”

Topjaar

Heta - die zondag zijn WK opent - leidt met 4-1 in de onderlinge duels tegen Van den Bergh. Gek genoeg kwam zijn eerste nederlaag tijdens de World Cup of Darts, toen hij het enkelspel verloor van ‘The DreamMaker’. Daarna maakten de Aussies echter gehakt van de Belgen in het dubbelspel.

“Wat een geweldige dag voor ons”, glundert Heta. “De Belgen waren echt geweldig aan het gooien, terwijl wij eigenlijk geluk hadden in de eerste ronden. We wisten dat we iets moesten veranderen en hebben dan mij als eerste laten gooien. Dimi speelde erg goed tegen mij, waarna Simon (Whitlock, red.) en Kim (Huybrechts, red.) er een thriller van maakten. In de dubbels waren we echt in vorm, dat moest ook. Wat dat de eerste nederlaag in een dubbelpartij ooit voor de Belgen? Wauw, dat wist ik niet eens. De World Cup daarna winnen is sowieso het beste moment uit mijn carrière tot nu toe.”

De 35-jarige Australiër is pas prof sinds 2020, maar staat nu al tussen de groten. Heta won dit jaar zijn eerste manche op de European Tour (Gibraltar Darts Trophy) en twee Players Championships. Hij plaatste zich na dertig van die zogenaamde vloertoernooien als eerste reekshoofd voor de Players Championship Finals. Een enorme eer en een bewijs van zijn constante topvorm.

“Het is een geweldig rit geweest in dit beste seizoen ooit”, aldus Heta. “Al het harde werk dat ik erin steek, komt eruit en dat maakt me dolgelukkig. De toekomst ziet er rooskleurig uit want dit is nog maar mijn derde seizoen en toch heb ik al een paar mooie resultaten kunnen boeken. Het beste moet nog komen. We zullen zien wat het WK gaat geven. Tijdens mijn eerste jaar had ik geen verwachtingen en won ik van José de Sousa, geweldig. In het tweede jaar had ik wel verwachtingen en ging ik er meteen uit. Daar leer je wel van. Vorig jaar verloor ik van Peter Wright, die daarna wereldkampioen werd. En ik stond op een bepaald moment 2-0 voor… Dat ik dit jaar niet top was op de tv-toernooien? Geen idee waarom, maar ik laat me er niet door ontmoedigen. Dat kan nu eenmaal gebeuren, darts is een harde sport. Geen twee dagen zijn hetzelfde.”