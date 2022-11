Europees duel tussen het Lyon van Julie Allemand en Brno uitgesteld door corona-uitbraak

De wedstrijd in de EuroCup vrouwenbasketbal van donderdagavond tussen het Franse Lyon en het Tsjechische Zabiny Brno gaat niet door. Dat maakte de Internationale Basketbalfederatie (FIBA) woensdag bekend. Bij Brno sloeg een golf van het coronavirus toe onder de speelsters.

Lyon is de club van Belgian Cat Julie Allemand. Die is momenteel nog out met een enkelblessure. De Franse club won op de openingsspeeldag van San Sebastian (76-74), maar verloor vorige week van Montpellier (80-74).