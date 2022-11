GEMEENTERAAD. Oppositie Wellen vreest dat fusie onafwendbaar wordt: “Schuld stijgt naar 8,4 miljoen”

Wellen

Kosten stijgen fors: De kosten voor onze gemeente stijgen fors. Dat stelt oppositieraadslid Stefanie Billen (Open Vld) vast. “Geplande projecten kosten door de toegenomen energieprijzen en de duurdere bouwmaterialen veel meer. Voor de renovatie van zaal de Meersche komt er bijvoorbeeld al een half miljoen euro bij.” Billen vreest dat de meerderheid een hogere grondbelasting gaat doorrekenen aan de inwoners. “Dat laatste zijn we helemaal niet van plan,” benadrukt schepen van Financiën Ilse Bosmans (CD&V). Ze erkent wel dat het financieel moeilijke tijden zijn. “Na de coronacrisis zitten we nu met een energiecrisis. Dat heeft een grote impact, en dus moeten we inderdaad voorzichtig zijn. Dat is trouwens niet alleen in Wellen zo, dat is overal.” Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) laat weten dat de gemeente dit jaar desondanks al 18.300 euro voorziet voor enkele Wellense huishoudens in energiearmoede. “Er zijn wel strikte voorwaarden. We willen zo vooral voorkomen dat mensen afgesloten worden door hun leverancier.”

Fusie: Raadslid Gerry Briers (N-VA) vreest dat een fusie onafwendbaar wordt. “De schuld van onze gemeente stijgt van 6,1 miljoen naar 8,4 miljoen. Hopelijk kan de burger in maart volgend jaar duidelijk maken dat we best fusioneren met een andere gemeente, zodat we het hoofd kunnen blijven bieden aan de toekomstige uitdagingen.” Briers stelde ook voor om een intelligenter verwarmingssysteem te gebruiken, waarmee de verwarming in zaal de Meersche op afstand efficiënter aangestuurd kan worden. Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) belooft de haalbaarheid van die techniek te bekijken.