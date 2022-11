Friturist krijgt 24 maanden cel voor cannabisplantage van 640 planten, overbuur is initiatiefnemer

Op 20 januari 2022 viel de politie binnen bij een populaire frituur op de Rijksweg in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) na een tip over een cannabisplantage in het pand. De inspecteurs zaten de gekende friturist al sinds 25 oktober 2021 op de hielen. Na een positieve warmte- en stroommeting, observaties en een telefonieonderzoek besliste de onderzoeksrechter dat het tijd was voor een inval. Op zolder werden twee kweekruimtes ontdekt met in totaal 640 bijna oogstrijpe planten.

De uitbater van de frituur bekende meteen. Hij zou zich naar eigen zeggen door zijn overbuur, die eerder al betrokken was in een groot drugsdossier uit 2013, hebben laten overtuigen om zo zijn schuldenberg opnieuw de baas te kunnen. Na een echtscheiding keek hij op tegen 60.000 euro aan schulden en een mislukte handelsdeal met enkele frietchinezen draaide eveneens uit op een sisser nadat ze met de noorderzon verdwenen. Daardoor kwamen er nog eens 75.000 euro aan schulden bovenop.

Initiatiefnemer

“Mijn overbuur kon me in contact brengen met iemand die me zou helpen om een plantage op te stellen. We spraken thuis af met die man, ik liet mijn zolder zien en hij begon meteen met de isolatiewerken. Verder heb ik niet meegeholpen aan de plantage. Ik zorgde enkel dat die man een afstandsbediening van de poort had zodat hij binnen kon om de plantjes te verzorgen”, zo verklaarde de frituuruitbater voor de Tongerse rechter.

De man gaf toe dat er drie oogsten zijn geweest en dat de vierde net voor het oogsten door de inspecteurs werd ontdekt. “De eerste keer verdiende ik er 2.500 euro mee. De twee andere oogsten kreeg ik 25.000 euro per keer”, zo gaf hij toe. De frituuruitbater kreeg een celstraf van 24 maanden en een geldboete van 8.000 euro, bieden met de helft uitstel.

De overbuurman van de frituuruitbater ontkende met klem zijn betrokkenheid. Toch zouden de overbuur en de frituuruitbater elkaar 37 keer telefonisch hebben gecontacteerd tijdens de periode waarin de plantage actief was. Verder stelt de rechter dat de verklaringen van de friturist ondersteund worden door onderzoekselementen in het dossier en dus geloofwaardig zijn. “De naam van de overbuur werd ook meteen bij de politionele informatie genoemd. Hij is de initiatiefnemer”, zo oordeelde de Tongerse rechter die de man veroordeelde tot 30 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro.

Drugsdossier uit 2013

De 44-jarige Maaseikenaar die de zolder isoleerde en vervolgens de plantage onderhield, verklaarde eerder ook al voor de onderzoeksrechter dat het de overbuur van de friturist was die hem contacteerde. De veertiger zat overigens, net als de overbuurman, in het drugsdossier uit 2013. “Puur toeval”, zo klonk het bij hun advocaten. De veertiger kreeg eveneens een celstraf van 30 maanden en een geldboete van 8.000 euro.

Tot slot werd er ook een 41-jarige man aan het dossier gelinkt. De Volkswagen Polo van zijn echtgenote en zijn eigen Volkswagen Caddy werden meermaals aan de frituur gespot door de inspecteurs. Maar vooral het mengprofiel aan DNA dat op een snoeischaar in de plantage werd gevonden, was het grootste element in het dossier. De rechter legde hem een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro, beiden met gedeeltelijk uitstel, op.

Drang naar geldgewin

“Drugs leiden tot verslaving bij de gebruiker, wiens gezondheid ernstig ondermijnd wordt. Bovendien leiden drugs tot maatschappelijke overlast en een enorme waaier aan randcriminaliteit. Beklaagden lieten hun hebzucht en drang naar geldgewin primeren op de gezondheid van hun medemens, wat maatschappelijk onverantwoord is”, zo stelde de Tongerse rechter in het vonnis. Elk van hen moet buiten de geldboete ook een vermogensvoordeel van telkens 52.500 euro ophoesten. De elektriciteitsmaatschappij krijgt een schadevergoeding van 35.402 euro voor de gestolen elektriciteit in de plantage.