Politie-inspecteur moet opleiding deontologie volgen na neuzen in databanken

Een 53-jarige politie-inspecteur heeft woensdag in de Hasseltse rechtbank opschorting van straf onder voorwaarden gekregen na ongeoorloofd speurwerk in databanken. Hij zocht onder meer gegevens van zijn ex en van zijn collega’s op.

Tussen januari 2017 en augustus 2020 deed de man opzoekingen in politionele databanken en in het Rijksregister om adressen te achterhalen. Ook checkte hij wie eigenaar was van bepaalde nummerplaten. Naar eigen zeggen was het uit nieuwsgierigheid om te weten met welke wagens zijn collega’s reden.

Daarnaast stelde de betichte dat er bij zijn thuis slachtoffers van oplichting voor de deur stonden om inlichtingen te vragen. Extra vervelend voor de Peltenaar was dat hij ook speurde naar gegevens van de ex-man van zijn huidige vriendin. Dat de twee oud-geliefden procedures voor de familierechtbank uitvochten, maakte alles er niet eenvoudiger op. De agent drukte op zijn proces zijn spijt uit en had het over een ongezonde nieuwsgierigheid. “Sorry, dit zal nooit meer gebeuren.”

In het vonnis had de rechter het over verregaande normvervaging en een gebrek aan respect voor andermans privacy. De politieman krijgt nu opschorting van straf. Hij is dus schuldig bevonden, maar krijgt geen straf. Om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten, zal de dader wel een opleiding deontologie en ‘relatie tussen politie en burger’ moeten volgen. Hierdoor kan hij aan de slag blijven bij de politie. Aan de ex-man van zijn huidige vriendin en een tweede burgerlijke partij is de vijftiger in totaal een vergoeding van 3.750 euro verschuldigd.