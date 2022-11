Enola Holmes 2 met Millie Bobby Brown is beter dan het origineel … maar maakt ons ook achterdochtig

Het succes van de Young Adult-actiekomedie Enola Holmes, over het zusje van Sherlock Holmes, heeft in een recordtempo geleid tot een sequel. Dan word je heel achterdochtig. Een saaie titel als Enola Holmes 2 maakt je nog minder enthousiast. Scenarist Jack Throne was zo slim om de vijf overige boeken van Nancy Springer – de eerste film was gebaseerd op The Case of the Missing Marquess – naast zich neer te leggen en in de geschiedenis te duiken voor inspiratie.

© Alex Bailey/Netflix © 2022

Zo kwam hij uit bij de staking van vrouwelijke arbeiders in de Bryant & May-luciferfabriek in het Londen van 1888. De opstand was een reactie op corruptie, mishandeling, seksisme en uitbuiting. Thorne heeft er een heel inventief en geestig plot rond geweven waarbij nieuwbakken detective Enola de verdwijning van een arbeidster van de fabriek onderzoekt. Niet toevallig kruist haar speurtocht die van broer Sherlock (Henry Cavill).

Heel leuk is hoe Thorne geschiedkundige feiten en fictie mixt en daarbij de Holmes-mythologie in het verhaal verwerkt. Het script voelt ook meer gestroomlijnd aan, omdat het niet meer verbonden is met een boek. Fenomeen Millie Bobby Brown voelt zich bovendien nog beter in haar rol dan in het origineel. Enola Holmes 3 is in de maak. (cc)

‘Enola Holmes 2’ speelt nu op Netflix