Anderlecht-trainer Robin Veldman voor bekerduel met Lierse: “Trebel kan mijn verlengstuk op het veld zijn”

De match tegen Lierse

Anderlecht wil met een goed gevoel naar de WK-break. Een eliminatie in de beker op het Lisp zou elk positief gevoel kelderen. “Het is een erg belangrijke match”, aldus Veldman. “Ook omdat je via dit toernooi Europees voetbal kan halen in een beperkt aantal wedstrijden. Toch is in onze huidige situatie elke partij cruciaal om zo snel mogelijk weer omhoog te kunnen kijken. Zelf ben ik geen zo’n grote voorstander van roteren. De jongens die nu spelen zitten in het wedstrijdritme en begrijpen wat er nodig is. Dat wil niet zeggen dat er geen wijzigingen zullen zijn. Onze kern is kwalitatief breed genoeg om soms wat te switchen. Zo brachten we tot ieders voldoening bijvoorbeeld ook Theo Leoni.”

Adrien Trebel

Als er gewijzigd wordt, zou het best kunnen dat Adrien Trebel eens aan de aftrap verschijnt. De Fransman maakte op Antwerp (0-0) al zijn comeback na een schouderblessure. “Adrien geeft ons extra mogelijkheden en we bekijken of hij al een hele match zou aankunnen. Dat half uur op Antwerp heeft hij alvast goed verteerd. Hij brengt ons ervaring bij en agressiviteit in de duels. Dat leiderschap is handig in onze jonge groep. Het is goed voor mij om een verlengstuk op het veld te hebben, want Adrien is ook erg bezig met de ploeg. Hoe we staan in balbezit, hoe we staan in balverlies. Of hij een contractverlenging moet krijgen is niet mijn bekommernis. Ik ben de interim-coach, hé.”

Nukkige Silva

Anderlecht zal wel moeten scoren op Lierse. Dat was tegen Antwerp een probleem. Paars-wit kwam offensief nooit in zijn spel en toen topscorer Fabio Silva werd gewisseld, schopte die gefrustreerd alles weg voor de bank. “Fabio is een jonge spits die heel graag doelpunten wil maken. We hebben maandag al over zijn boze reactie gesproken en dat is uitgeklaard. Hij zei dat het niet naar mij gericht was of naar de club, maar puur naar zichzelf. Op Antwerp had hij geen enkele keer op doel geschoten. Uiteraard is dat niet de reactie die we verwachten, maar het is logisch dat hij meer van zichzelf verwacht. Of hij soms niet te veel wil doen? Ja, vanuit zijn Portugese achtergrond wil hij veel de bal voelen en het team helpen, maar we hebben andere spelers die de bal ook bij hem kunnen brengen. Daar werken we hard aan op training. Dat hij in scoringspositie is als we aanvallen en niet ergens op de zijkant. De manier waarop we opbouwen: van links naar rechts, de vrije man vinden... Dat lukt al aardig, maar we moeten nu vooral meer gevaar creëren.”

Vertonghen en Hoedt

De kans dat Veldman in de beker voor een andere keeper kiest is klein. De as van de defensie zal wellicht weer gevormd worden door Debast en Delcroix, want Vertonghen heeft nog naweeën van zijn kuitblessure en Wesley Hoedt zette zichzelf buitenspel na wangedrag. “De situatie van Jan bekijken we dag per dag. Het is geen langdurige blessure, maar het hindert hem wel. We zien wel wat mogelijk is.”

Als Vertonghen nog speelt voor het WK zal het toch tegen Genk zijn. Op Hoedt wordt helemaal niet meer gerekend. “Wesley traint in zijn eentje en dat blijft voorlopig ook zo. Hij zal er niet bij zijn in de twee resterende matchen.”

Diploma/toekomst als coach

Robin Veldman kan extra punten bij het bestuur scoren door Anderlecht te kwalificeren in de beker. Dan valt het woordje interim misschien weg in zijn functie omschrijving en kan hij aanblijven? “Ik heb dagelijks contact met de voorzitter om zaken te bespreken over het team, maar een echte evaluatie zal er echter pas komen in de WK-break.”

De Nederlander beschikt voorlopig niet over een Pro Licence-trainersdiploma maar dat heeft RSCA al opgelost door jeugdcoach Roel Clement te promoveren naar het A-team. “Met alle respect, maar een diploma is ook maar een diploma”, besluit Veldman. “Het belangrijkste is dat Anderlecht vertrouwen heeft in mijn kunnen. Ik stond al ingeschreven voor de pro licence-cursus voor ik hier interim-coach werd en het is nu afwachten op reactie. Daartegenover kan ik wel 17 jaar ervaring als jeugdcoach voorleggen.”