Diest

Aan de scoutslokalen in de Bruidstraat in Diest is woensdag in de vroege ochtend brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar heel wat opslagmateriaal ging wel in de vlammen op. Omdat mogelijk asbestgevaar was, werd de buurt afgesloten, bleven de bibliotheek en de Warandeschool dicht en kregen bewoners de raad om ramen en deuren gesloten te houden.