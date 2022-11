Daan is helemaal terug en maakt op nieuwe plaat een dolle rit naar vertrouwde oorden

Noem The Ride vooral niet Daans comebackalbum, ook al is de introspectieve voorganger Nada zes jaar oud. In tussentijd heeft hij zijn cv aangedikt met een Dead Man Ray-reüniealbum, wat soundtracks en een Hongaars acteeravontuur. Pas nu bewandelt Daan opnieuw het solopad dat hem de voorbije twee decennia hits als Swedish Designer Drugs en Victory heeft opgeleverd.

Dat hij veel plezier heeft beleefd aan het opgraven van zijn oude synths en goedkope Casio-drumcomputer, geeft de maker graag mee. Het verklaart meteen waarom The Ride naadloos aansluit bij de elektro-rockalbums waaraan hij zijn status heeft te danken. De twee singles - het opzwepende instrumentale Western en het aanstekelijke High – stuwen de plaat meteen naar vertrouwde oorden. In wat volgt, toont Daan dat hij er ook als vijftiger niet voor terugdeinst om over the top te gaan. Wie anders laat eightiesklanken rijmen met een melancholische banjo, schurende gitaren en een pompeus orgel uit een duizend jaar oude Noorse kerk?

© Jimmy Kets

Niet dat Daan louter herkauwt op dit album, opgenomen met een muzikaal droomteam waarin Oliver Symons, Geoffrey Burton, Isolde Lasoen, Bjorn Eriksson en Naima Joris zich laten spotten. “Het leven is leren het gaspedaal te gebruiken, maar ook de remmen. Daarmee raak ik momenteel meer bekend”, analyseert hij. Het verklaart de soms filmische klanken en de scheut melancholie waarmee Daan zijn aangeboren drang naar theatraliteit countert. Niettemin, The Ride maakt zijn titel helemaal waar. Dit laat zich beluisteren als een dolle rit met een onverbeterlijke waaghals aan het stuur. Instappen wie durft!(gj)

‘The Ride’, Daan, nu te beluisteren