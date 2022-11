Diepenbeekse afperser krijgt klappen en twee jaar cel

Een 43-jarige Diepenbekenaar is woensdag in Hasselt veroordeeld tot twee jaar cel voor afpersing. Op 8 juli stormde hij een nachtwinkel in Diepenbeek binnen. Al zwaaiend met een fles eiste hij 20 euro. Het kwam hem echter zelf op een slag op het hoofd en een politiebezoek te staan.

De Diepenbekenaar moest zich via de snelrechtprocedure voor de rechtbank verantwoorden. Het maakte geen indruk, want de veertiger daagde niet op. Terug naar 8 juli dit jaar. Stevig onder invloed van alcohol liep hij de Sk Dagwinkel in Lutselus binnen. Door te dreigen met een fles uit te halen, eiste hij geld. ‘Afpersing’, oordeelde de rechtbank. Hij slaagde erin om 20 euro uit de kassa te halen. Daarop probeerden twee klanten hem te overmeesteren. Toen dat niet lukte, sloegen ze hem knock-out met een fles drank op het hoofd. Bij de bepaling van de straf hield de rechtbank onder meer rekening met het strafblad van de man. Eerder liep hij al een jaar cel op voor afpersing. Ook van drugsdelicten en het uitdelen van pakje slaag bleek de veertiger niet vies te zijn. Dit in combinatie met zijn afwezigheid komt hem naast de twee jaar cel ook op 1.600 euro boete te staan. Aan de uitbater van de winkel is de dader 2.751 euro verschuldigd.