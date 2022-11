Tuinman steelt kluis met 20.000 euro: “Weet niet wat me bezielde”

Een 52-jarige man uit Houthalen-Helchteren riskeert een jaar cel met uitstel omdat hij aan de haal ging met een kluis van zijn werkgever. Hij was aan de slag als tuinman bij een gezin in Genk.

De feiten dateren van 13 september van dit jaar, toen de vijftiger zoals gewoonlijk de tuin onderhield bij een gezin in Genk. De man was al jaren de vaste tuinman en had een goede verstandhouding met zijn werkgever.

De vijftiger kreeg het echter moeilijk door een echtscheiding en ontspoorde daardoor volledig. Zo begon hij zijn ex-vrouw te bedreigen en te stalken, waarvoor hij momenteel nog steeds in voorhechtenis zit. Maar ook bij zijn werkgever liep het plots fout. “De verdachte nam een losstaand kluisje mee uit het huis toen de bewoners even niet thuis waren. Hij ging ermee naar een vijver in Hengelo, brak de brandkast open met een koevoet, stopte het geld weg en smeet het kluisje in het water”, aldus de openbare aanklager woensdagochtend tijdens de behandeling van de zaak.

Omdat het gezin een vermoeden had dat de tuinman achter de diefstal zat, werd er een huiszoeking bij de vijftiger uitgevoerd. “Daar vonden we twee enveloppen met grote sommen cash geld. Hij bekende de diefstal”, aldus de aanklager die een jaar cel met uitstel onder voorwaarden eist. “Hij heeft ondersteuning nodig. Die man heeft een blanco strafblad en er zijn nooit eerder problemen geweest. Het is sinds zijn scheiding dat hij enorm snel is ontspoord. Hoe dat kan, is me een raadsel.”

Werkstraf

Volgens de raadsman van het slachtoffer ging de tuinman aan de haal met 20.000 euro. “Daarvan is 12.790 euro gerecupereerd, voor de resterende som vragen wij een schadevergoeding”, zo klonk het. De advocaat van de tuinman betwist dit grote bedrag. Volgens hem ging het slechts om 13.000 euro. “Dat de burgerlijke partij boos is, daar kan ik inkomen. Maar dat ze de schade gaan overdrijven, daar heb ik meer moeite mee.” Hij vraagt voor zijn cliënt een werkstraf en stelt dat ze vrijwillig begeleiding willen opstarten wanneer zijn cliënt vrijgelaten wordt.

De vijftiger zelf nam geëmotioneerd het laatste woord: “Ik weet echt niet wat me heeft bezield. Ik heb zeker mijn les geleerd en ik ben tot het besef gekomen dat zoiets niet kan. Ik wil dit nooit meer meemaken.”

Vonnis volgt op 7 december.