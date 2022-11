Vlaams Belang houdt sinterklaasfeest met “echte pieten” in Plopsa Indoor Hasselt

Op zondag 4 december organiseert het Vlaams Belang een sinterklaasfeest in Plopsa Indoor Hasselt. Hoewel Plopsa-eigenaar Studio 100 in 2016 het Pietenpact ondertekende - een pact waarbij grote bedrijven de afspraak maakten om te stoppen met Zwarte Piet - zullen er op dat feest volgens Vlaams Belang ook “echte pieten” aanwezig zijn. Van roetpieten zal er dus geen sprake zijn, wat gewoonlijk wel het geval is bij Plopsa Indoor Hasselt.

“We beantwoorden elke aanvraag voor evenementen in onze parken of het afhuren van onze parken op dezelfde manier, met hetzelfde tarief en dezelfde contractvoorwaarden voor iedereen. Of dit een politieke partij, scholengroep, bedrijf of moslimorganisatie is maakt voor ons niet uit. Wij willen niemand uitsluiten, niet omwille van afkomst maar ook niet omwille van politieke overtuiging. ”, klinkt het in een reactie van Plopsa Indoor Hasselt.

“Als iemand, zoals in dit geval, binnen een privaat evenement zelf extra animatie wil inhuren dan is dit voor ons mogelijk mits bepaalde voorwaarden. In dit specifieke geval gaat het om iets wat leeft in de maatschappij en waar er ook een politiek standpunt en debat over is bij verschillende partijen. Binnen de grenzen van een privaat evenement waar dit standpunt ook gekend is moet dit kunnen. Al wil ik benadrukken dat wij op de gewone openingsdagen waar we zelf de animatie voorzien verdergaan met de roetpieten zoals de voorbije jaren.”